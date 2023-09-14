(MENAFN
) أعلنت شركة ديلويت عن نيتها للتخلي عن ما يزيد عن 800 وظيفة في فرعها ببريطانيا، وذلك كجزء من استجابتها لتباطؤ الطلب وتغييرات في سياسة اختيار الموظفين في الشركة. تبعاَ لمصادر مؤكدة، يأتي هذا القرار في سياق تباطؤ معدل النمو في الأشهر الستة الأخيرة من 2023 وتراجع الطلب على خدماتها.
كما يُذكر أن هذا العدد الذي تعتزم ديلويت شطبه يُمثل حوالي 3 بالمئة من إجمالي قوة العمل بفرعها في المملكة المتحدة، والتي تضم حوالي 27 ألف موظف. تأتي هذه الخطوة في وقت تعلن فيه شركات أخرى في قطاع الخدمات المالية عن تدابير مماثلة.
كذلك أعلنت منافستها "إيرنست أند يانج" في الشهر السابق, عن نية التخلص من نحو 5 بالمئة من موظفي قسم استشارات الخدمات المالية التابع لها في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" عن قرار بتخفيض نسبة الزيادة في الرواتب والمكافآت لبعض موظفيها في المملكة المتحدة، حيث تعمل هذه الشركات على ضبط تكاليفها وتكييف هياكلها التنظيمية مع التحديات الاقتصادية الحالية.
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