أسعار الذهب الأسود تتصاعد مع توقعات بشح المعروض خلال 2023

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعًا اليوم الخميس بتاريخ 14 أيلول بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، حيث عادت الأسواق إلى التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية عام 2023.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا لتصل إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 19 سنتًا ليصل إلى 88.71 دولار.
كذلك لفتت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء الموافق 13 أيلول إلى أن تمديد السعودية وروسيا لخفض إنتاج النفط حتى نهاية السنة الحالية سيتسبب في نقص كبير في السوق خلال الربع الأخير من 2023. ومع ذلك، استمرت في توقعات نمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل.
في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء الموافق 12 أيلول, عن توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على الذهب الأسود في العام الحالي والعام المقبل.
ورغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في الأيام السابقة، إلا أن بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة أثارت قلق الأسواق بشأن الطلب.
وقد ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، متعارضة مع توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضها بمقدار 1.9 مليون برميل وازدادت مخزونات الوقود أكثر من المتوقع بفضل زيادة إنتاج مصافي التكرير.
وتبقى الأسعار العالمية للنفط متأثرة بتوترات العرض والطلب، مما يجعل توقعات المعروض والطلب لعام 2023 عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار النفطية في الأشهر المقبلة.
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