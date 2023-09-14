مارغوت روبي تكشف عن الإلهام خلف شخصية باربي الغريبة

مارغوت روبي تكشف عن الإلهام خلف شخصية باربي الغريبة
التاريخ
9/14/2023 2:20:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحدثت نجمة فيلم باربي مارغوت روبي، عن الإلهام غير المتوقع خلف شخصية "باربي" الغريبة.
وكانت شخصية كيت ماكينون واحدة من الشخصيات العديدة للدمية التي شوهدت في فيلم باربي الأخير، والذي أصبح مؤخراً الفيلم الأكثر ربحاً لعام 2023.
وقالت روبي: "وصفت المخرجة غريتا شخصية باربي الغريبة في السيناريو، بأنها تقاطع بين شخصية المغني ديفيد بوي وقطة صلعاء.. إنها دقيقة للغاية بشكل غريب".
وأضافت روبي "باربي الغريبة تعكس دمية باربي التي كنت تلعب معها كثيراً، كنت تمشط شعرها ثم تقرر أنك تريد قصه، ثم سترى ما يحدث إذا أشعلت النار فيه ورسمت على جميع أنحاء وجهها".
وأوضحت غريتا "خطرت لي فكرة مثل، حسناً، يجب أن يكون لدينا باربي التي تمثل مصير العديد من دمى الباربي.. أردتها أن تكون مضحكة وحكيمة".
يذكر أن باربي، أصبح متاحاً الآن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للتنزيل الرقمي، حتى يتمكن المعجبون من استعادة السحر مرة أخرى على الشاشة الصغيرة.. وحقق الفيلم مؤخراً علامة بارزة كأكبر فيلم لهذا العام بعد أن تجاوز 1.36 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بحسب موقع ياهو.
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