مارغوت روبي تكشف عن الإلهام خلف شخصية باربي الغريبة

وكانت شخصية كيت ماكينون واحدة من الشخصيات العديدة للدمية التي شوهدت في فيلم باربي الأخير، والذي أصبح مؤخراً الفيلم الأكثر ربحاً لعام 2023.

وقالت روبي: "وصفت المخرجة غريتا شخصية باربي الغريبة في السيناريو، بأنها تقاطع بين شخصية المغني ديفيد بوي وقطة صلعاء.. إنها دقيقة للغاية بشكل غريب".

وأضافت روبي "باربي الغريبة تعكس دمية باربي التي كنت تلعب معها كثيراً، كنت تمشط شعرها ثم تقرر أنك تريد قصه، ثم سترى ما يحدث إذا أشعلت النار فيه ورسمت على جميع أنحاء وجهها".

وأوضحت غريتا "خطرت لي فكرة مثل، حسناً، يجب أن يكون لدينا باربي التي تمثل مصير العديد من دمى الباربي.. أردتها أن تكون مضحكة وحكيمة".

يذكر أن باربي، أصبح متاحاً الآن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للتنزيل الرقمي، حتى يتمكن المعجبون من استعادة السحر مرة أخرى على الشاشة الصغيرة.. وحقق الفيلم مؤخراً علامة بارزة كأكبر فيلم لهذا العام بعد أن تجاوز 1.36 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بحسب موقع ياهو.