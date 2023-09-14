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مراسل أردني يقود طفلاً مغربياً من الزلزال إلى ريال مدريد

9/14/2023 2:20:16 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني – نجح موفد قناة العربية والحدث في المغرب الأردني عمار الهندي بتسليط الضوء على قضية طفل استطاع أن ينجو من الزلزال المدمر في المغرب وفقد 4 من أفراد أسرته، ليأتي الخبر السار من نادي ريال مدريد الإسباني بالانتقال إليه.

فبعد الكارثة الكبيرة التي حلت بعائلة الطفل المغربي "عبدالرحيم أوحيدا" من قرية "تيجغيش" في أقليم الحوز جراء الزلزال المدمر، ظهر عبدالرحيم على شاشة العربية برفقة الإعلامي عمار الهندي بلباس نادي ريال مدريد الإسباني يتحدث بحرقة عن ما حدث لأسرته وعن الحلم الذي يريد أن يحققه.

مقابلة الطفل "عبدالرحيم" حركت الملايين من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قطع الطفل وعداً لوالده بأن يصبح معلماً وأن يكمل تعليمه الجامعي.

وفور انتهاء المقابلة التي انتشرت كالنار بالهشيم، نقلت القناة الرسمية لنادي ريال مدريد مقابلة قناةالعربية مع الطفل "عبد الرحيم أوحيدا" الذي فقد عائلته كاملة، وأعلن النادي بأنه سيبحث عن الطفل رسمياً لنقله للعيش في اسبانيا ليدخل في صفوف النادي.



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