مراسل أردني يقود طفلاً مغربياً من الزلزال إلى ريال مدريد

مراسل أردني يقود طفلاً مغربياً من الزلزال إلى ريال مدريد
التاريخ
9/14/2023 2:20:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – نجح موفد قناة العربية والحدث في المغرب الأردني عمار الهندي بتسليط الضوء على قضية طفل استطاع أن ينجو من الزلزال المدمر في المغرب وفقد 4 من أفراد أسرته، ليأتي الخبر السار من نادي ريال مدريد الإسباني بالانتقال إليه.
فبعد الكارثة الكبيرة التي حلت بعائلة الطفل المغربي "عبدالرحيم أوحيدا" من قرية "تيجغيش" في أقليم الحوز جراء الزلزال المدمر، ظهر عبدالرحيم على شاشة العربية برفقة الإعلامي عمار الهندي بلباس نادي ريال مدريد الإسباني يتحدث بحرقة عن ما حدث لأسرته وعن الحلم الذي يريد أن يحققه.
مقابلة الطفل "عبدالرحيم" حركت الملايين من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قطع الطفل وعداً لوالده بأن يصبح معلماً وأن يكمل تعليمه الجامعي.
وفور انتهاء المقابلة التي انتشرت كالنار بالهشيم، نقلت القناة الرسمية لنادي ريال مدريد مقابلة قناةالعربية مع الطفل "عبد الرحيم أوحيدا" الذي فقد عائلته كاملة، وأعلن النادي بأنه سيبحث عن الطفل رسمياً لنقله للعيش في اسبانيا ليدخل في صفوف النادي.
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