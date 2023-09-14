بعد ظهورها في المغرب..أضواء الزلازل تحير العلماء (فيديو)

تناول تقرير لشبكة "سي إن إن" ظاهرة "أضواء الزلازل"، بعدما

شوهدت أضواء في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها قبل الزلزال الذي ضرب المغرب، الجمعة، بقوة 6.8 درجة، موضحا

أنها تعود لقرون مضت منذ عصر اليونان القديمة.

وأكد التقرير أن الانفجارات من الضوء الساطع المتراقص ذي الألوان المختلفة التي تظهر عادة قبل وقوع الزلازل، مثلما حدث في المغرب وقبلها في زلزالي الصين عام 2008 وبيرو عام 2007، حيرت العلماء لفترة طويلة، ولا يوجد إجماع علمي حول أسبابها.

وذكرت "سي إن إن" أن أضواء الزلازل يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، إذ تظهر في بعض المرات مشابهة لألسنة اللهب التي تخرج من الأرض، وتبدو أحيانا مشابهة للبرق العادي، أو قد تكون مثل شريط مضيء في الغلاف الجوي يشبه الشفق القطبي. وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها كرات متوهجة تطفو في الجو.



وفي محاولة لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، رصدت دراسة في عام 2014 أضواء الزلازل التي يعود تاريخها إلى عام 1600، ووجدت أنه من المرجح أن تحدث الزلازل، خاصة القوية منها، على طول أو بالقرب من المناطق التي تلتقي فيها الصفائح التكتونية.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الزلازل المرتبطة بالظواهر المضيئة حدثت داخل الصفائح التكتونية، وليس عند حدودها، بحسب "سي أن أن".

ووفقا لموقع جامعة "أوريغون"، فإن الصفائح التكتونية عبارة عن ألواح صخرية تطفو على المواد المنصهرة من الجزء الثاني للكرة الأرضية وهو الوشاح، وبسبب ذلك تمتاز هذه الصفائح رغم حجمها الكبير بالحركة الدائمة.

وحول أسباب ظهور هذه الأضواء قبل الزلازل، توصلت الدراسة إلى أنه عندما تتعرض بلورات الصخور لضغط ميكانيكي قبل أو خلال وقوع زلزال كبير، فإنها تتفكك على الفور وتولد الكهرباء وتصبح الصخور شبه موصلة للشحنات الكهربائية التي تنتقل بسرعة تصل إلى حوالي 200 متر في الثانية، وفقا لـ"سي أن أن".

وذكر التقرير أنه توجد نظريات أخرى مختلفة حول أسباب أضواء الزلازل، منها الكهرباء الساكنة التي تنتج عن تكسر الصخور وانبعاث غاز الرادون، الذي عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه "غاز مشع طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضا".

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