أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتدريب طياري الجيش الألماني في ولاية تكساس الأمريكية باعتباره مساهمة مهمة في أمن ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وقالت بيربوك خلال زيارة إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ويتشيتا فولز بولاية تكساس إنه بدون التدريب في قاعدة الناتو المشتركة، "لن نكون في وضع يسمح لنا بتعزيز الأمن هنا في أوروبا أيضا".

ويتدرب الطيارون الألمان في ويتشيتا فولز منذ عام 1966. وفي عام 1981 ، تم توسيع البرنامج ليشمل الطيارين المرشحين من دول الناتو الأخرى.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن التدريب هو مثال عملي على التعاون عبر الأطلسي في سياسة الأمن والدفاع.

ويوجد حاليا حوالي 35 مدرب طيران ألماني وحوالي 25 طالب طيران ألماني في الخدمة في القاعدة.

وقالت بيربوك: "بصفتنا الحكومة الاتحادية، فإننا نستثمر ليس فقط في الدبابات، وليس فقط في الطائرات المقاتلة، وليس فقط في الطائرات المروحية، ولكن قبل كل شيء في جنود الغد".

وأضافت بيربوك أن التدريب المشترك للطيارين "هو الأساس أيضا لتعزيز حماية جناحنا الشرقي لحلف الناتو من خلال مراقبة المجال الجوي المشتركة".

وقالت الوزيرة الزائرة إن هذا هو السبب وراء أهمية أن يتدرب طيارون من الجيش الألماني وما مجموعه 14 دولة معا "على أمل ألا تحدث حالة طوارئ أبدا".

وأوضحت بيربوك أنه مع ذلك، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، نعلم "أنه يجب أن نكون مسلحين معا لهذه الحالة الطارئة". كما أن التدريب المشترك يعزز التحالف عبر الأطلسي.

وتقوم بيربوك بزيارة تستغرق عدة أيام إلى الولايات المتحدة تشمل رحلة إلى ولاية تكساس والعاصمة الأمريكية واشنطن.