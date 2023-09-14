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مبيعات السيارات المستوردة في بكين تواصل النمو

9/14/2023 2:20:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت مبيعات السيارات المستوردة في العاصمة الصينية بكين نموا جديدا خلال الشهر الماضي لتسجل أكثر من 40 ألف سيارة لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

وذكرت مديرية جمارك بكين أن العاصمة استوردت خلال أغسطس الماضي 43 ألف سيارة
بزيادة عن عدد السيارت المستوردة في يوليو الماضي لكنه مازال أقل من المتوسط الشهري في العام الماضي وكان 45 ألف سيارة.

في الوقت نفسه أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية
للعاصمة الصينية خلال الأشهرالثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3% سنويا 39ر2 تريليون يوان (332 مليار دولار)، بما يعادل 8ر8% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال الفترة نفسها.

وخلال الفترة المذكورة، وصل حجم الواردات في بكين إلى تريليوني يوان، بزيادة 8ر1% سنويا، فيما بلغ حجم الصادرات 391 مليار يوان، بزيادة 3ر9% سنويا.

وكان أكبر خمسة شركاء تجاريين للمدينة خلال الفترة ما بين يناير و أغسطس الماضيين هم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأستراليا، والبرازيل.



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