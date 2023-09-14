قال ألفريدو باسكوال وزير التجارة الفلبيني إن بلاده تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية مستفيدة من احتياطيات معدن النيكل لديها وقدراتها التصنيعية

لجذب استثمارات الشركات العاملة في هذا المجال وبخاصة من الصين واليابان.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه "إذا نظرنا إلى سلسلة القيمة في صناعة السيارات الكهربائية ككل سنجد أننا نملك كل ما تحتاجه لنكون جزءا منها".

وتجري الفلبين محادثات مع شركات صينية ويابانية بشأن معالجة خام النيكل وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بحسب بسكوال، مضيفا إن المستثمرين سيجدون الموقف الجيوسياسي للفلبين مفيدا أيضا، حيث يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن

لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين أكبر شريك تجاري لها.



تأتي تصريحات الوزير الفلبيني

في الوقت الذي تتنافس فيه الدول المجاورة ومنها إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بشدة لجذب المستثمرين في مجال صناعة السيارات الكهربائية وأشباه

الموصلات، في ظل مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإقامة مراكز لصناعة هذه المكونات بعيدا عن الصين.

وفي حين فتحت الفلبين المزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة، فإنها مازالت متأخرة عن الدول المجاورة في جذب الاستثمارات لبناء المزيد من المصانع.

يقول بسكوال

إن ميزة الفلبين تكمن في احتياطياتها من النيكل والاقتصاد المعتمد على الاستهلاك وانخراطها في قطاعات التصنيع وخدمات التعهيد، وهو ما يعطيها قدرات فنية. كما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.

وتدرس الفلبين

فرض ضريبة على تصدير النيكل الخام، ضمن إجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مصانع لمعالجة الخام

وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى.



