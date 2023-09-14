

عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفيس نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري الصيني من مستقرة إلى سلبية في ظل احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واستمرار مخاوف المشترين من عدم تسليم المشروعات العقارية في المواعيد المقررة مما يقلص مبيعات القطاع.

يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للقطاع خلال الشهور المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موديز تتوقع تراجع مبيعات العقارات في الصين خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرا مقبلة بنسبة 5%

نتيجة تراجع

حجم المبيعات.

وقال سيدريك لاي نائب رئيس موديز وكبير المحللين

إن ضغوط الائتمان التي تواجه شركة كانتري جاردن هولدنجز إحدى أكبر شركات العقارات في الصين، أدت إلى تضخيم نفور المشترين

من المخاطرة.

وقال محللو موديز إنه في حين عززت الحكومة الصينية دعمها

للقطاع العقاري مؤخرا، فإنهم

يتوقعون

أن يكون تأثير هذا الدعم على المبيعات قصير الأجل

مع تباين التأثير من مدينة إلى أخرى في الصين.

يذكر أن مبيعات العقارات في الصين تراجعت خلال يونيو ويوليو الماضيين بنسبة 20% سنويا

بما يعكس

تجدد ضعف

القطاع العقاري السكني.