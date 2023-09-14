قالت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر إن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة أعطت سعرا استرشاديا أوليا لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل عشر سنوات بالحجم القياسي عند حوالي 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

يضطلع جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بدوري المنسقين العالميين، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والمشرق.



