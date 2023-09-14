تنمية طاقة عمان تبدأ بيع باكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل 10 سنوات
التاريخ
9/14/2023 2:20:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر إن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة أعطت سعرا استرشاديا أوليا لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل عشر سنوات بالحجم القياسي عند حوالي 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
يضطلع جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بدوري المنسقين العالميين، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر بنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال والمشرق.
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