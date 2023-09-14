التضخم يتصاعد في الأرجنتين قبيل الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
) في تقرير أصدره مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء الموافق 13 أيلول، تم التأكيد على تصاعد معدل التضخم بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة في البلاد. وتأتي هذه الزيادة في التضخم قبيل أقل من شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية، مما يجعلها قضية محورية في حملات المرشحين.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 12 بالمئة في شهر آب، مقارنة بشهر تموز، وهذا يمثل ارتفاعًا هائلاً في الأسعار. وبالمقارنة مع آب من 2022، ارتفع التضخم إلى 124 بالمئة, هذه الأرقام تعتبر من بين أعلى معدلات التضخم في العالم، وتلقي بظلالها الكبيرة على الاقتصاد الأرجنتيني.
كذلك يعتمد المصرف المركزي في الأرجنتين على طباعة الأموال الجديدة بشكل متكرر لتمويل عجز الميزانية، مما يساهم في تصاعد التضخم. ولزيادة التوترات الاقتصادية، قام المصرف المركزي بخفض بشكل حاد قيمة العملة الوطنية، البيزو.
في حين تمثل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 تشرين الأول تحدًا كبيرًا، حيث يتنافس فيها المرشح الشعبوي التحرري خافيير ميلي مع وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من الحكومة اليسارية ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة. ومع إعلان الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، تظل مستقبل البلاد اقتصاديًا محيطًا بالعديد من التحديات.
و تعاني الأرجنتين من تحديات كبيرة تشمل جهاز دولة غير فعّال، وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصادًا يعاني من حجم ضخم من الديون يحرم الحكومة من الإيرادات الضريبية الكبيرة. تلك التحديات تجعل من تحقيق الاستقرار الاقتصادي أمرًا صعبًا، وتزيد من ضغوط التضخم على البلاد، مما يجعل إدارة الاقتصاد وإصلاحها أمرًا حيويًا للحكومة القادمة.
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