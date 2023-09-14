التحقيق بوفاة مُسن شنقا في الشونة الشمالية
التاريخ
9/14/2023 2:13:10 AM
(MENAFN- Amman Net) تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة غرب إربد، بحادثة العثور على جثة شخص ستيني، وجد مشنوقا الأربعاء، داخل منزله ببلدة الشونة الشمالية في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مصدر أمني، إن بلاغا ورد لمركز أمن الشونة الشمالية بوفاة ستيني بعد إسعافه إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي نتيجة حادثة شنق بوساطة رباط داخل منزله.
وبيّن أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، والتحقيق جارٍ بملابسات الحادثة.
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