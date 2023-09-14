التحقيق بوفاة مُسن شنقا في الشونة الشمالية

وقال مصدر أمني، إن بلاغا ورد لمركز أمن الشونة الشمالية بوفاة ستيني بعد إسعافه إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي نتيجة حادثة شنق بوساطة رباط داخل منزله.

وبيّن أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، والتحقيق جارٍ بملابسات الحادثة.