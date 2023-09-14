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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين شمال بيت لحم

9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من مخيمي عايدة والعزة شمال بيت لحم.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد القادر أحمد أبو سرور (32 عاما)، ومحمد أحمد الأمير (34 عاما)، ولؤي نايف زبون (27 عاما)، ومحمد حمزة الكردي (26 عاما)، وصدام عباس صدوق (30 عاما)، ومصطفى رامي خماد (22 عاما)، ومحمود إسماعيل عليان (28 عاما) وجميعهم من مخيم عايدة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب ينال أكرم النجار (20 عاما) من مخيم العزة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفا


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