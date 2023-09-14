الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين شمال بيت لحم
التاريخ
9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من مخيمي عايدة والعزة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد القادر أحمد أبو سرور (32 عاما)، ومحمد أحمد الأمير (34 عاما)، ولؤي نايف زبون (27 عاما)، ومحمد حمزة الكردي (26 عاما)، وصدام عباس صدوق (30 عاما)، ومصطفى رامي خماد (22 عاما)، ومحمود إسماعيل عليان (28 عاما) وجميعهم من مخيم عايدة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب ينال أكرم النجار (20 عاما) من مخيم العزة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
وفا
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