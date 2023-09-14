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مأساة عائلة فلسطينية.. رحلت من لبنان إلى درنة

9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت مدينة صيدا اللبنانية عائلة فلسطينية، غادرت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ عقود نحو درنة، لتلقى مصيرها في السيول التي ضربت المدينة الليبية مؤخرا.


وحسب "سكاي نيوز عربية"، توفيت الأسرة المكونة من الأب صالح سرية وزوجته سناء الجمال، وابنتيهما ولاء وهدى، نتيجة الإعصار الكارثي في درنة شرقي ليبيا.
وقال محمد سرية شقيق رب الأسرة الراحل لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شقيقه كان يعمل مهندسا في درنة لنحو 30 عاما، وعاش هناك مع زوجته وابنتيهما اللتين كانتا تعملان في مجال التدريس وهندسة الكمبيوتر.


وأكد محمد أن "العائلة المؤلفة من 4 أشخاص قضت غرقا في درنة".


وأضاف: "منزل شقيقي كان في مبنى مؤلف من طابق واحد وبجوار أحد أكبر السدود في درنة. غرق المنزل وهم بداخله في وقت الفجر".


وتابع محمد: "منذ بدء الإعصار حاولنا التواصل معه من دون جدوى، واتصلنا بأحد أبناء مخيم عين الحلوة الذين يعيشون في درنة، وأكد لنا أنه شاهد جثثهم وعمل على دفنهم هناك".


ولفت سرية إلى أن "عشرات العائلات من مخيم عين الحلوة في لبنان يقيمون في درنة، ولا يزال أقاربهم يحاولون الاتصال بهم للاستفسار عن أوضاعهم".


وختم حديثه قائلا: "نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها في مخيم عين الحلوة، قررنا تقبل التعازي في العائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي".


وحتى الآن لا زالت المعلومات ضئيلة عن وجود لبنانيين أو مقيمين على الأراضي اللبنانية بين ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا، بانتظار انتهاء أعمال الإغاثة المعقدة هناك.


وفي وقت سابق من الأربعاء، أكد رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عدد القتلى في درنة من جراء الكارثة قد يزيد على 20 ألفا.

سكاي نيوز


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