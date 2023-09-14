الاحتلال يعتقل 3 شبان من غزة



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان (لم تُعرف هوياتهم بعد) شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الأراضي الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتقوم باعتقاله، كما تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها في المناطق الحدودية.



وفا

