الاحتلال يعتقل 3 شبان من غزة
التاريخ
9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان (لم تُعرف هوياتهم بعد) شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الأراضي الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتقوم باعتقاله، كما تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها في المناطق الحدودية.
وفا
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