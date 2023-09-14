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الاحتلال يعتقل 3 شبان من غزة

9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان (لم تُعرف هوياتهم بعد) شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الأراضي الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتقوم باعتقاله، كما تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها في المناطق الحدودية.


وفا


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