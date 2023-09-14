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السير: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم

9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الموقر الأزرق قرب قصر الحرانة وفق إدارة السير.
وقالت إدارة السير اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث ثلاث إصابات منها إصابتين متوسطة وإصابة واحدة بليغة.


وأكدت أن سبب الحادث تغيير مسرب بشكل مفاجئ.

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