السير: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم

السير: 3 إصابات إحداها خطيرة بحادث تصادم
التاريخ
9/14/2023 2:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الموقر الأزرق قرب قصر الحرانة وفق إدارة السير.
وقالت إدارة السير اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث ثلاث إصابات منها إصابتين متوسطة وإصابة واحدة بليغة.
وأكدت أن سبب الحادث تغيير مسرب بشكل مفاجئ.
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