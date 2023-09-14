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إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

9/14/2023 2:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، اليوم الخميس، فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.


وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.


وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.

وفا


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