إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
9/14/2023 2:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب، اليوم الخميس، فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.
وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.
وفا
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