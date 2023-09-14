لقاء مرتقب بين بايدن ونتنياهو.. وطيارون يرفضون نقل نتنياهو احتجاجًا على التعديلات القضائية
التاريخ
9/14/2023 1:57:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN /ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويُتوقع أن يعقد هذا اللقاء يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وأشارت القناة أنه بخصوص أسباب عدم عقد اللقاء في البيت الأبيض، فإن ذلك يتعلق بخلاف بين مستشاري بايدن حول ما إذا كان من الصواب أن يجتمع الرئيس الأميركي مع نتنياهو، وذلك على إثر دفع حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية وبسبب تصريحات وزراء متطرفين وعنصريين إسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ضد الإدارة وضد الفلسطينيين، كما يتعلق بتخوفات في الإدارة الأميركية من مظاهرات حاشدة في واشنطن في حال عقد اللقاء فيها.
وبقرار بايدن عدم لقاء نتنياهو في البيت الأبيض لن تنتهي“مقاطعة” نتنياهو المستمرة منذ عودته إلى رئاسة الحكومة، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويتوقع أن يتناول لقاء بايدن مع نتنياهو إيران وخطة التعديلات القضائية والاتصالات مع السعودية حول تطبيع علاقات مع إسرائيل.
وأعلن نتنياهو، أمس، أن سفره إلى الولايات المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو. لكن في هذه الأثناء، عبّر الطيارون الإسرائيليون الذين يقودون طائرات“جمبو 777” العملاقة، وعددهم قرابة 150 طيارا، بشكل غير رسمي، عن معارضتهم لنقل نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
وذكرت القناة 13 أنه يجب أن يكون في رحلة جوية تنقل رئيس الحكومة الإسرائيلية أربعة طيارين على الأقل، إضافة طاقم كبير. ولذلك تدرس إدارة شركة الطيران الإسرائيلية“إل عال” نقل نتنياهو بطائرة“دريملاينر”، ولكن ليس مؤكدا أن طياري هذا الطراز سيوافقون على نقله، وذلك بسبب غضب يسود بينهم على خلفية التعديلات القضائية.
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