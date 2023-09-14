وأشارت القناة أنه بخصوص أسباب عدم عقد اللقاء في البيت الأبيض، فإن ذلك يتعلق بخلاف بين مستشاري بايدن حول ما إذا كان من الصواب أن يجتمع الرئيس الأميركي مع نتنياهو، وذلك على إثر دفع حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية وبسبب تصريحات وزراء متطرفين وعنصريين إسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ضد الإدارة وضد الفلسطينيين، كما يتعلق بتخوفات في الإدارة الأميركية من مظاهرات حاشدة في واشنطن في حال عقد اللقاء فيها.

وبقرار بايدن عدم لقاء نتنياهو في البيت الأبيض لن تنتهي“مقاطعة” نتنياهو المستمرة منذ عودته إلى رئاسة الحكومة، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويتوقع أن يتناول لقاء بايدن مع نتنياهو إيران وخطة التعديلات القضائية والاتصالات مع السعودية حول تطبيع علاقات مع إسرائيل.

وأعلن نتنياهو، أمس، أن سفره إلى الولايات المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو. لكن في هذه الأثناء، عبّر الطيارون الإسرائيليون الذين يقودون طائرات“جمبو 777” العملاقة، وعددهم قرابة 150 طيارا، بشكل غير رسمي، عن معارضتهم لنقل نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وذكرت القناة 13 أنه يجب أن يكون في رحلة جوية تنقل رئيس الحكومة الإسرائيلية أربعة طيارين على الأقل، إضافة طاقم كبير. ولذلك تدرس إدارة شركة الطيران الإسرائيلية“إل عال” نقل نتنياهو بطائرة“دريملاينر”، ولكن ليس مؤكدا أن طياري هذا الطراز سيوافقون على نقله، وذلك بسبب غضب يسود بينهم على خلفية التعديلات القضائية.