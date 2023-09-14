وتناقل عدد من المواطنين في بلدة الخضر بشكل خاص وبيت لحم بشكل عام فيديو تظهر فيه سيدة منقبة وهي تطرق باب منزل وعند محاولة صاحبة المنزل فتح الباب قامت المنقبة بمحاولة رش غاز باتجاهها حيث قامت صاحبة المنزل بسحب الباب ومنع المنقبة من الدخول.

وفي فيديو اخر جرى تداوله ظهرت سيدة منقبة تلبس الاسود على عدة المراقبة على احد الابواب حيث لم يتم فتح الباب لها .

مواطنون عبروا عن مخاوفهم مما جرى وطالبوا الاجهزة الامنية والشرطة متابعة ما جرى وفق ما كتبوا من منشورات على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي مطالبون الجهات الامنية بالتحرك الفوري للقبض على هذه السيدة المنقبة.

مصادر امنية رفيعة المستوى قالت لشبكة PNN انها على دراية بالحادثة اليوم وانها تتابع هذه القضية باعلى المستويات من اجل القبض على الفاعلين.