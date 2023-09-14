بعد شكاوي مواطنين وانتشار فيديوهات : الشرطة والامن تتابع محاولات نساء منقبات اقتحام منازل بالخضر
التاريخ
9/14/2023 1:57:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ عبر مواطنون فلسطينيون عن مخاوفهم بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيدة منقبة وهي تحاول الدخول بالقوة لاحد المنازل بعد ان قرعت جرس المنزل في منطقة البالوع ببلدة الخضر
الى الغرب من بيت لحم.
وتناقل عدد من المواطنين في بلدة الخضر بشكل خاص وبيت لحم بشكل عام فيديو تظهر فيه سيدة منقبة وهي تطرق باب منزل وعند محاولة صاحبة المنزل فتح الباب قامت المنقبة بمحاولة رش غاز باتجاهها حيث قامت صاحبة المنزل بسحب الباب ومنع المنقبة من الدخول.
وفي فيديو اخر جرى تداوله ظهرت سيدة منقبة تلبس الاسود على عدة المراقبة على احد الابواب حيث لم يتم فتح الباب لها .
مواطنون عبروا عن مخاوفهم مما جرى وطالبوا الاجهزة الامنية والشرطة متابعة ما جرى وفق ما كتبوا من منشورات على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي مطالبون الجهات الامنية بالتحرك الفوري للقبض على هذه السيدة المنقبة.
مصادر امنية رفيعة المستوى قالت لشبكة PNN انها على دراية بالحادثة اليوم وانها تتابع هذه القضية باعلى المستويات من اجل القبض على الفاعلين.
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