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رئيس الوزراء: زيارة الأشقاء العرب لفلسطين رسالة تأكيد لوحدة الموقف والدم العربي

9/14/2023 1:57:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من رؤساء وممثلي المؤسسات الخيرية والمجتمعية العربية، ضيوف مؤتمر القدس الدولي لتطبيقات التنمية المستدامة، بحضور رئيس مجلس الإدارة للصندوق منيب المصري، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وحيّا رئيس الوزراء الأشقاء العرب القادمين من الكويت والبحرين وعُمان وقطر وتونس والأردن، معتبرا "أن زيارتهم تمثّل رسالة لتعزيز صمود شعبنا وثباتهم على أرضهم، وتعزيزا لوحدة الموقف والدم العربي".

وتابع: أن "كل عربي له حصة في فلسطين خاصة في القدس بحكم الدين والقومية، والفلسطيني مؤتمن على هذه الأرض، ويحرص على أمن واستقرار كل دولة عربية كما يحرص على فلسطين."

وأطلع اشتية، الوفد على الوضع العام في فلسطين، والظروف التي نعيشها في ظل اعتداءات الاحتلال اليومية على شعبنا، والحروب التي يشنها على الأرض والإنسان والمال والرواية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الذي تقدمه المؤسسات الخيرية والمجتمعية والتنموية العربية لفلسطين وخاصة لمدينة القدس، لتعزيز صمود أهلها في وجه الاحتلال.

من جانبه، أكد الوفد أن فلسطين تعيش في قلب كل عربي ومسلم وستبقى القضية المركزية العربية، وسيبقى دعم فلسطين والقدس على سلم أولويات عمل المؤسسات الخيرية العربية.

يُذكر أن مؤتمر القدس الدولي لتطبيقات التنمية المستدامة من تنظيم صندوق ووقفية القدس، وجامعة القدس، وعدد من المؤسسات، ومزمع عقده في الرابع عشر من الشهر الجاري

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