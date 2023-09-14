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وزير الأوقاف يعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

9/14/2023 1:57:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله
/PNN
/ أعلن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال ترؤسه لجنة الحج والعمرة اليوم الاربعاء عن أسماء
شركات
الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1445هـ - 2023/2024م.

وأوضح البكري أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية
108 شركة ، وفي المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) 72شركة داعيا كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات
المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم و منعا للاستغلال من أصحاب الشركات
الوهمية
.

وقال البكري "
أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، وأن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي
لا تلتزم بالقوانين المعمول بها
"
.

واكد أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية لعمل شركات الحج والعمرة وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن ومصلحة عمل الشركات
مما يضمن توفير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

واشار البكري أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الخارجية
وعلى رأسها وزارة
الحج
السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان

MENAFN14092023000205011050ID1107065620

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