وزير الأوقاف يعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم
التاريخ
9/14/2023 1:57:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله
/PNN
/ أعلن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال ترؤسه لجنة الحج والعمرة اليوم الاربعاء عن أسماء
شركات
الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1445هـ - 2023/2024م.
وأوضح البكري أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية
108 شركة ، وفي المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) 72شركة داعيا كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات
المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم و منعا للاستغلال من أصحاب الشركات
الوهمية
.
وقال البكري "
أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، وأن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي
لا تلتزم بالقوانين المعمول بها
"
.
واكد أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية لعمل شركات الحج والعمرة وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن ومصلحة عمل الشركات
مما يضمن توفير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
واشار البكري أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الخارجية
وعلى رأسها وزارة
الحج
السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان
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