إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة
التاريخ
9/14/2023 1:57:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN / أصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بأن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق غزة، إضافة إلى آخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع
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