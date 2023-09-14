إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

وأفادت مصادر محلية نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بأن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق غزة، إضافة إلى آخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع