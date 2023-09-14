شهيدان سوريان : طائرات حربية اسرائيلية تقصف اهدافا سورية في ميناء طرطوس
التاريخ
9/14/2023 1:57:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
دمشق /PNN / اعلنت وكالة الأنباء السورية عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة طرطوس.
و قالت
القناة 13 الإسرائيلية ان طائرات حربية اسرائيلية شنت غارات جوية على مواقع سورية.
ونقلت القناة عن تقارير واردة من سوريا تفيد بأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي شوت هجوما غير عادي على طرطوس.
المصادر السورية الاعلامية اشارت الى انه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي حيث تم اطلاق صواريخ باتجاه الطائرات الاسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام سورية ان القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف ميناء طرطوس.
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