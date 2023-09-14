و قالت

القناة 13 الإسرائيلية ان طائرات حربية اسرائيلية شنت غارات جوية على مواقع سورية.

ونقلت القناة عن تقارير واردة من سوريا تفيد بأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي شوت هجوما غير عادي على طرطوس.

المصادر السورية الاعلامية اشارت الى انه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي حيث تم اطلاق صواريخ باتجاه الطائرات الاسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام سورية ان القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف ميناء طرطوس.