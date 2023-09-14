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استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بانفجار شرق مدينة غزة

9/14/2023 1:57:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/ استشهد اربعة مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد اربعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال، بعيد انفجار جسم مشبوه على الشريط الحدودي قرب بوابة "ملكة" شرق مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وكان 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع

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