استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بانفجار شرق مدينة غزة

استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بانفجار شرق مدينة غزة
التاريخ
9/14/2023 1:57:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN/ استشهد اربعة مواطنين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار جسم مشبوه قرب الشريط الشرقي لمدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد اربعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال، بعيد انفجار جسم مشبوه على الشريط الحدودي قرب بوابة "ملكة" شرق مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وكان 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.
وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع
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