أعلنت تركيا مساء الأربعاء أنّها أرسلت إلى ليبيا، حيث أوقعت فيضانات غير مسبوقة آلاف القتلى، مساعدات طبّية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبيّة إضافية.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان "سنرسل هذا المساء 148 شخصاً إضافياً على متن سفينة ستغادر ميناء إزمير السنجق (غرب)".

وأضافت أنّ السفينة محمّلة بـ"مستشفيين ميدانيّين مجهّزين بالكامل وستّ وحدات للتدخّل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف" وأكثر من 12 عربة طوارئ.

وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ تركيا كانت من أوائل الدول التي بادرت الثلاثاء إلى التحرّك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلّت بشرق هذا البلد ولا سيّما بمدينة درنة.

وقال البيان إنّ أنقرت أرسلت الثلاثاء ثلاث طائرات شحن محملة بـ"وحدتين للتدخّل في الحالات الطارئة وإمدادات طبّية وعدد كبير من المولّدات الكهربائية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية" بالإضافة إلى طواقم بحث وإنقاذ.

وتركيا حليف أساسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً والتي تسيطر على غرب البلاد ومقرّها في طرابلس، في حين أنّ شرق البلاد الذي حلّت به الكارثة يخضع لسيطرة حكومة منافسة.

وأعلنت السلطات الليبية أن أكثر من 3800 شخص قتلوا في الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد ودمّرت مدينة درنة.

ولا يزال هناك آلاف المفقودين في هذه المدينة المنكوبة التي أصبح كذلك لا يقلّ عن 30 ألفاً من سكّانها مشرّدين.

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