Thursday, 14 September 2023 09:04 GMT

معدل التضخم في الأرجنتين يقفز إلى 124.4% على أساس سنوي

9/14/2023 12:26:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء إن معدل التضخم المرتفع بالفعل زاد أكثر، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على الانتخابات الرئاسية.

وفي أغسطس، ارتفع معدل التضخم إلى 4ر12% مقارنة بالشهر السابق، وإلى 4ر124% من أغسطس 2022، وفقا لما ذكره المكتب.

يشار إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية ، يقوم البنك المركزي باستمرار بطباعة أموال جديدة.

وبعد النجاح المفاجئ الذي حققه الشعبوي التحرري خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، خفض البنك المركزي بقوة قيمة العملة الوطنية، البيزو، قبل شهر.

وسيخوض ميلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 تشرين أكتوبر ضد وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من معسكر الحكومة البيرونية اليساري ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة.

ولن يسعى الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز إلى إعادة انتخابه.

وتعاني الأرجنتين من جهاز دولة مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.

MENAFN14092023000110011019ID1107065242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث