معدل التضخم في الأرجنتين يقفز إلى 124.4% على أساس سنوي

قال مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء إن معدل التضخم المرتفع بالفعل زاد أكثر، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على الانتخابات الرئاسية.

وفي أغسطس، ارتفع معدل التضخم إلى 4ر12% مقارنة بالشهر السابق، وإلى 4ر124% من أغسطس 2022، وفقا لما ذكره المكتب.

يشار إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية ، يقوم البنك المركزي باستمرار بطباعة أموال جديدة.

وبعد النجاح المفاجئ الذي حققه الشعبوي التحرري خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، خفض البنك المركزي بقوة قيمة العملة الوطنية، البيزو، قبل شهر.

وسيخوض ميلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 تشرين أكتوبر ضد وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من معسكر الحكومة البيرونية اليساري ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة.

ولن يسعى الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز إلى إعادة انتخابه.

وتعاني الأرجنتين من جهاز دولة مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.