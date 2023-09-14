Thursday, 14 September 2023 09:04 GMT

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

9/14/2023 12:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية وتكون مثيرة للغبار.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الغبار في المناطق الشرقية.


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