تفاصيل الحالة الجوية في المملكة



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية وتكون مثيرة للغبار.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

