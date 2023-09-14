أردوغان يعين سفراء جدد لعدة دول



وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته الصحيفة: "تعيين تانجو بيلغيتش سفيرا لجمهورية تركيا لدى روسيا".



وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن روسيا تأمل بأن تكون مساهمة السفير التركي الجديد لدى روسيا تانجو بيلغيتش في العلاقات بين البلدين إيجابية.



وتم تعيين مصطفى بيلغين سفيرا جديدا لتركيا لدى أوكرانيا.

كما عين أردوغان سفراء جددا لدى بولندا والمغرب وبوروندي.

روسيا اليوم