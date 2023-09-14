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أردوغان يعين سفراء جدد لعدة دول

9/14/2023 12:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت صحيفة Resmi Gazete التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع مراسيم بشأن تعيين سفراء جدد لدى روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.


وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته الصحيفة: "تعيين تانجو بيلغيتش سفيرا لجمهورية تركيا لدى روسيا".


وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن روسيا تأمل بأن تكون مساهمة السفير التركي الجديد لدى روسيا تانجو بيلغيتش في العلاقات بين البلدين إيجابية.


وتم تعيين مصطفى بيلغين سفيرا جديدا لتركيا لدى أوكرانيا.
كما عين أردوغان سفراء جددا لدى بولندا والمغرب وبوروندي.

روسيا اليوم


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