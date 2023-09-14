ما أسباب رفة العين؟ متى تكون خطرة؟



ويمكن تعريف رفة العين -التي تعرف أيضا باسم ارتعاش العين ونفضة العين ورعشة العين- بأنها حركة أو تشنج في الجفن أو عضلات العين لا تمكن السيطرة عليه.



أنواع رفة العين

وتنقسم رفة العين إلى فئتين:



تقلص عضلي موجي الجفن (eyelid myokymia): يعد حالة خفيفة من ارتعاش العين العرضي، ولا يحتاج معظم المرضى إلى علاج.



تشنج الجفن الأساسي الحميد (benign essential blepharospasm): يتضمن هذا النوع تقلصات مستمرة وغير إرادية تؤدي إلى إغلاق جزئي أو كامل للجفون. والمرضى الذين يعانون تشنج الجفن الأساسي الحميد قد يعانون ضعفا وظيفيا كبيرا ويتطلبون علاجا طويل الأمد للحالة، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.



أسباب رفة العين

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش الجفن، قد تشمل:



الأضواء الساطعة

الشمس

إجهاد العين

قلة النوم

الحساسية للضوء

الإرهاق الجسدي

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

التدخين

مادة الكافيين

التوتر



لكن السبب الأكثر شيوعا لتشنجات العين هو الإجهاد والتعب.



أسباب رفة الجفن المرضية

والحالات الطبية التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش العين تشمل ما يلي:

تشنج الجفن (blepharospasm)



حالة في الجهاز العصبي تسبب زيادة في الرمش والإغلاق اللاإرادي لكلتا العينين. يرتبط تشنج الجفن أحيانا بمشكلة في جزء من دماغك يسمى العقد القاعدية، التي نادرا ما تكون موروثة، وفقا لكليفلاند كلينيك.



ويقدر الخبراء أن ما بين 20 ألف إلى 50 ألف أميركي يعانون تشنج الجفن الأساسي، وأن تشنجات الجفن لديهم مزمنة ولا تختفي. هذه الحالة هي نوع من اضطراب الحركة يسمى خلل التوتر العضلي، إذ تستمر الحركات اللاإرادية، وعادة ما تزداد سوءا بمرور الوقت.



تشنج نصف الوجه (hemifacial spasm)

تسبب هذه الحالة تقلصات في العضلات على جانب واحد من الوجه، بما في ذلك الجفون. يعتقد الخبراء أن تهيج العصب الوجهي يسبب تشنجات في نصف الوجه.

متلازمة ميغ (meige syndrome)



يصاب الأشخاص الذين يعانون تشنج الجفن الأساسي الحميد أحيانا بمتلازمة ميغ (وتسمى أحيانا متلازمة بروغيل). ويحدث ذلك عندما تعاني من تشنجات قوية ومؤلمة في كثير من الأحيان في العضلات التي تحرك عينيك وأسفل وجهك وفكك. يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة ميغ من تشنجات في اللسان والفك وكذلك الجفون. وفي حين أن السبب غير معروف، يعتقد أن العقد القاعدية في الدماغ هي السبب.

متى تكون رفة العين خطيرة؟

في حالات نادرة جدا، يمكن أن يكون ارتعاش الجفن علامة على وجود اضطراب في الأعصاب أو الدماغ. إذا كان العرض الوحيد لديك هو رعشة العين، فمن المحتمل أنك تعاني تشنجا متقطعا ينتج عادة عن الإجهاد.



إذا كنت تعاني أعراضا أخرى أيضا، فقد يكون ذلك علامة على وجود شيء يجب عليك استشارة طبيبك بشأنه على الفور، مثل:



شلل بيل

خدوش في القرنية

خلل التوتر العضلي

التصلب المتعدد

مرض الشلل الرعاش

متلازمة توريت

الجزيرة