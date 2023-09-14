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تفاصيل بشعة.. بركان غضب في العراق بعد مقتل الطفلة ريتاج

9/14/2023 12:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، وسط العراق، عن القبض على أحد مرتكبي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري ابنة الـ 9 سنوات، بطريقة همجية خلفت سيلا من الامتعاض والغضب في الشارع العراقي.


وأوضحت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا بالحادثة.
وكشفت شرطة بابل في وقت سابق، العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة شنيعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، مشيرة إلى أن المنزل يقع في ناحية الإسكندرية شمال المحافظة.


وأردفت أنه عقب ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية.


وجاء في البيان: "تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو بعد جهود من التحري والبحث، وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل إحدى غرف منزل في ناحية الإسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل".


وفجرت الجريمة النكراء بركان غضب بين رواد مواقع التواصل في العراق، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بقتلة الطفلة التي تم قتلها بطريقة بشعة حرقا.


وطالب ناشطو المجتمع المدني وجماعات الدفاع عن حقوق الطفل، بضرورة سرعة إقرار قانون لحماية الأطفال في العراق، في ظل تصاعد وتائر العنف بحقهم.




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