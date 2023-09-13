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التعليم توجه بتفعيل معارض أهلا مدرستى لتوفير الأدوات الدراسية

9/13/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى بتفعيل معارض أهلا مدرستى على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة لأولياء الأمور فى إطار تخفيف العبء عن الأسر، فيما شددت الوزارة على عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى للطلاب من أماكن بعينها.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .











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