ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن البيان الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقية - الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا والتي ترأسها عن الجانب العراقي وزير الزراعة عباس جبر المالكي فيما ترأسها عن الجانب الأرميني وزير الاقتصاد فاهيان كيرويان، انه تم التوقيع في ختام الاجتماعات على محضر الدورة الثالثة الذي تضمن عدداً من التوصيات في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والعلمية والزراعية والفنية، على أن يتم رفع المحضر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على أهمية خلق واقع جديد يهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال إقرار عدد من التوصيات شملت ثلاث محاور رئيسية: المحور الأول : الحوار السياسي الذي يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية من خلال القنوات الدبلوماسية وتشجيع وتسهيل الزيارات الرسمية بشكل متبادل وبما يخدم مصالح البلدين في المحافل الدولية ، والمحور الثاني : يشمل بحث سبل تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا في مجالات ( التجارة، الزراعة، الصحة، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الأعمار والإسكان والبلديات، الصناعة والمعادن، الهيئة الوطنية للاستثمار، الموارد المائية، القطاع الخاص )."



وفي المجال الزراعي اتفق الجانبان على أن الزراعة هي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني والذي سيسهم بشكل كبير في رفاهية أكثر أماناً ومرونة وأزدهاراً للشعبين، فيما أتفق الطرفان على تطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسات البحث العلمي وتحسين آليات التعاون الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الأغذية والطب البيطري والصحة النباتية والإرشاد الزراعي وفي البرامج الهادفة بمكافحة ومنع إنتشار أمراض خطيرة معينة تصيب الحيوانات، أما المحور الثالث : تضمن التعاون العلمي والثقافي والفني في مجالات ( التربية، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، الإتصالات، العلوم والتكنولوجيا)."

يذكر أن أعمال اللجنة عقدت في بغداد واستمرت لمدة يومين وشارك فيها عدد من ممثلي الوزارات في البلدين.