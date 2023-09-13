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الإمارات والكويت تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

9/13/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعدة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.



كما تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة الدفاع الكويتية -في بيان- أن الشيخ أحمد الفهد نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الشيخ محمد بن راشد وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.



وأعرب الشيخ أحمد الفهد -وفقا للبيان- عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.



كان الشيخ أحمد الفهد قد وصل مع الوفد المرافق له إلى دبي اليوم في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله النائب الثاني لحاكم دبي الشيخ أحمد بن محمد بن راشد.







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