Thursday, 14 September 2023 07:57 GMT

بغداد وواشنطن يبحثان إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

9/13/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها "المركزي العراقي" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وذكر البنك - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم التأكيد على استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي.



وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى، فضلا عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينة بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها (اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي).



وثمّنت وزارة الخزانة الأمريكية جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها.







MENAFN13092023000132011024ID1107065100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث