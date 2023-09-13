

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الايكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وجرى خلال اللقاء تقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، والّذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم في تونس.



ونوّه رئيس الحكومة، بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، داعيا في ذات السياق إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة والّتي تمّت المصادقة عليها في مجالس وزاريّة سابقة.