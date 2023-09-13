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رئيس الحكومة التونسية يناقش مع وزيرة البيئة برنامج التصرف فى النفايات

9/13/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني مساء بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوي المهداوي، برنامج عمل الوزارة في مجال حماية المحيط، والتّصرف في النّفايات، والانتقال التّدريجي نحو تعظيمها.


وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الايكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وجرى خلال اللقاء تقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، والّذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم في تونس.


ونوّه رئيس الحكومة، بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، داعيا في ذات السياق إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة والّتي تمّت المصادقة عليها في مجالس وزاريّة سابقة.


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