العراق يؤكد استمرار دعمه للبنان دون أي شرط

العراق يؤكد استمرار دعمه للبنان دون أي شرط
التاريخ
9/13/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم العلاقات بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان أمين نصراوي والنائب نبيل بدر.
وأبلغ نائب رئيس الحكومة العراقي رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار دعم لبنان من دون أي شرط.
ووجه ميقاتي الشكر للعراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في كافة المجالات.
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