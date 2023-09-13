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العراق يؤكد استمرار دعمه للبنان دون أي شرط

9/13/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم العلاقات بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان أمين نصراوي والنائب نبيل بدر.


وأبلغ نائب رئيس الحكومة العراقي رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار دعم لبنان من دون أي شرط.


ووجه ميقاتي الشكر للعراق على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان في كافة المجالات.


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