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4 اختصاصات لوحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية بعد صدور قرار بإنشائها لأول مرة

9/13/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) قرر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء "وحدة شؤون المرأة " داخل الهيئة، وحدد اختصاصاتها، على النحو التالي:



1) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.



2) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التى تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.



3) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.



4) تمثيل النيابة الإدارية فى المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التى تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.



كان أصدر رئيس الهيئة النيابة قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



وحرص حافظ عباس منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها فى عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.



وأشاد عباس بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتى أثبتت جدارتها وكفاءتها فى كافة المناصب الرفيعة التى تبوئتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.



وذلك فى ضوء رؤية رئيس الهيئة وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائي، ودورها الفعال فى تولى المناصب القيادية فى الإدارات والوحدات المختلفة.







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