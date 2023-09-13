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طبيبة بيطرية: تناول البيض النيئ قد يُصيب الإنسان بالسالمونيلا

9/13/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتورة سالى محمود الفقى،
طبيبة بيطرية ، إنه على الرغم من أهمية تناول البيض يوميا للحصول على ما يكفى من البروتين فى نظامنا الغذائى، ولكن إذا لم يتم طهيه جيدًا، ولمدة 10 دقائق من بداية غليان المياه، يمكن أن يؤدى إلى عدوى بكتيرية تسمى السالمونيلا.


وأوضحت سالى، أن البيض الطازج حتى ذو القشرة النظيفة وغير المتشققة قد يحتوى على السالمونيلا التى يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء والتى تسمى غالبا "التسمم الغذائي"، لافته إلى أن دارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقدر بأن 79 ألف حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء منها 30 حالة وفاة كل عام تنتج عن تناول البيض الملوث بالسالمونيلا، كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن السالمونيلا هى أحد الأسباب العالمية الأربعة الرئيسية لأمراض الإسهال.


وأشارت إلى أن الطهى السليم للبيض يجعل بعض العناصر الغذائية فيه أسهل للهضم، كالبروتين الموجود فى البيض، وأوضحت أن إحدى الدراسات وجدت أن جسم الإنسان يمكنه الاستفادة من 91 % من البروتين الموجود فى البيض المطبوخ، مقارنة بـ51% فقط فى البيض النيئ.


كانت قد قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، أن هناك عده احتمالات لتغير لون صفار البيض من اللون الأصفر ويظهر باللون الأخضر، هى:

1- إذا كان النظام الغذائى غنيا بالبازلاء الخضراء أو العلف الغنى بالصبغة الخضراء، فيمكن أن يتحول صفار البيض إلى اللون الأخضر.

2- إذا تم حقن صبغة خضراء فى البيض النيئ، وهذا احتمال بعيد لأنه يتم عمله فى الأغراض البحثية فقط.

3- الإصابة ببكتيريا Pseudomona: بعض هذه البكتيريا يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض عند تناول البيضة ذات الصفار باللون الأخضر، وسوف تنتج لونا أخضرا فلورسنتا، قابلا للذوبان فى الماء أيضًا سيكون للبيضة الفاسدة "المطبوخة أو النيئة" رائحة كريهة بمجرد فتحها.



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