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الخميس المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التحويل ونقل القيد بكليات جامعة عين شمس

9/13/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس
تحت رعاية الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد 2023/2024 حتى الخميس المقبل 21 سبتمبر، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس على الـQR الموضح أدناه بالصور المرفقة مع البيان.


والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتى تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمى فى الخدمات التعليمية، والتى توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.


ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب فى خدمة التحويلات المركزية التى تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومى وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.


والطلاب الراغبين فى التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية.



وتتم التحويلات فى إطار النسبة التى تحددها مجالس الكليات وفى ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التى لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات، والأولوية فى التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم فى النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل.. كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوى القدرات الخاصة والمفصولين.



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