مواعيد قداسات عيد الصليب فى الكنائس الكاثوليكية اليوم

مواعيد قداسات عيد الصليب فى الكنائس الكاثوليكية اليوم
التاريخ
9/13/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل
الكنيسة الكاثوليكية
اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذى وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب لمقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.
وقال الأب يوحنا سعد رئيس لجنة الأباء القساوسة السابق بمجلس كنائس مصر وعضو المجلس عن الكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القداسات اليوم الخميس ستكون صباحا الساعة السابعة حتى يتمكن الموظفين من حضور عملهم، مؤكدا أن العظة ستكون فكرة الصليب فى حياة الأقباط وأنهبعد كل ألم هناك نجاح.
وحسبما ذكر التاريخ الكنسى أنه عندما صلب اليهود السيد المسيح أخذوا الصلبان الثلاثة التى صلب عليه السيد المسيح ورموها فى مكان لمقلب قمامة فكان كلما ألقوا القمامة فوق الصلبان يخرج مكانها ريحان، وكانوا يشمون الريحان بدلا من القمامة.
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