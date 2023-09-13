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مواعيد قداسات عيد الصليب فى الكنائس الكاثوليكية اليوم

9/13/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل
الكنيسة الكاثوليكية
اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذى وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب لمقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.


وقال الأب يوحنا سعد رئيس لجنة الأباء القساوسة السابق بمجلس كنائس مصر وعضو المجلس عن الكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القداسات اليوم الخميس ستكون صباحا الساعة السابعة حتى يتمكن الموظفين من حضور عملهم، مؤكدا أن العظة ستكون فكرة الصليب فى حياة الأقباط وأنهبعد كل ألم هناك نجاح.


وحسبما ذكر التاريخ الكنسى أنه عندما صلب اليهود السيد المسيح أخذوا الصلبان الثلاثة التى صلب عليه السيد المسيح ورموها فى مكان لمقلب قمامة فكان كلما ألقوا القمامة فوق الصلبان يخرج مكانها ريحان، وكانوا يشمون الريحان بدلا من القمامة.



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