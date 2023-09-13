



ونفذ حى طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحى، أعمال التطوير وتنفيذ خطة تالف الرصف للعام الحالى بالتنسيق مع إدارات الطرق والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والشركة المنفذة حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك بشارع حسين عبد العزيز وشارع السواقين وشارع طه عبد السلام وشارع الصابرين وشارع عبد الحليم إسماعيل وشارع إسماعيل بيومى بمنطقة حلمى فرهود وشارع مصطفى رفعت ومتفرعاته وجارى مواصلة الاعمل.





كما نفذ حى المعادى برئاسة اللواء دكتور طارق بحيرى، أعمال رصف وإعاده الشيئ لأصله بمعرفة شركه المياه بشارع السوق التجارى بنطاق زهراء المعادى مشروع مياه الشرب فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بصورة مستمرة.







وفى حى البساتين تابع اللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، أعمال الرصف بمنطقة ميدان أبو عبده والشوارع المتفرعة طبقًا للخطة الاستثمارية وذلك تسهيلا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضارى للشوارع بنطاق الحي.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بالتنسيق مع إدارة الطرق بالبدء فى تركيب بلاط الانترلوك بشارع انجال شرف من شارع صالح عابدين وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.





ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومراعاة المواصفات الفنية اللازمة لخروج الأعمال بالمظهر اللائق وذلك فى إطار جهود المنطقة بالطرق تماشيًا مع خطة المنطقة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى ولإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.







