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رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم دعم لأوكرانيا بـ50 مليار يورو خلال 4 سنوات

9/13/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Youm7) تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بتقديم دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية.



وقالت "دير لاين" خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية - ونقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية مقتطفات منه - إن الاتحاد سيواصل دعمه لأوكرانيا وذلك بعد توفير 12 مليار يورو للعاصمة الأوكرانية كييف هذا العام.



وأكدت أن" مستقبل أوكرانيا هو اتحادنا، وأن مستقبل غرب البلقان هو اتحادنا، ومستقبل مولدوفا هو اتحادنا"، معربة عن دعمها لتوسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا وأعضاء جدد.



وأوضحت، أن "رومانيا وبلغاريا جزء من منطقة شنجن، فلنسمح لهما بالعودة دون مزيد من التأخير"، معربة عن رغبتها في قبول البلدين في منطقة حرية الحركة في حين رفضت الدول الأعضاء هذا الطلب العام الماضي، معتبرة أن رومانيا وبلغاريا غير مستعدتين.



وأشادت المسئولة الأوروبية بـ"فيكتوريا أميلينا" الكاتبة الأوكرانية التي قتلت خلال غارة روسية على دنيبرو في يوليو الماضي، وقام أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصفيق لفترة طويلة لإحياء ذكراها.







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