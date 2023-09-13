رئيس الوزراء الكندي يرفض التنحي وسط تراجع شعبيته



وخلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء، عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل من منصب زعيم حزبه، قال ترودو للصحفيين، إن أمامه المزيد من العمل للقيام به.

وقال ترودو: "الانتخابات المقبلة بعد عامين. أنا مستمر في القيام بعملي، هناك الكثير من العمل المهم الذي يتعين القيام به لمساعدة الكنديين في هذه اللحظات الصعبة. وأضاف "سأظل متحمسا ولا هوادة فيما يتعلق بهذا العمل".



وقاد ترودو الحزب الليبرالي للفوز في الانتخابات الفيدرالية في عام 2015، منهيا ما يقرب من عقد من الحكومات التي قادها المحافظون. لكنه شهد تراجعا في دعمه منذ ذلك الحين وسط تزايد الإحباط بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الإسكان وقضايا أخرى. كما تحمل أيضًا وطأة الغضب العام بشأن إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وسياسات الصحة العامة الأخرى في جميع أنحاء كندا، وأصبح هدفا منتظما للمتظاهرين المناهضين للقاحات والسياسيين اليمينيين.

وأظهر استطلاع أجرته شركة "أباكوس داتا" في أواخر أغسطس أن 56% من الكنديين يعتقدون أن ترودو يجب أن يتنحى ويسمح لشخص آخر بقيادة الحزب، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يترشح مرة أخرى، وقدر معهد أنجوس ريد، وهو شركة أبحاث كندية أخرى، نسبة رفض ترودو هذا الشهر بنسبة 63%.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي شهد فيه حزب المحافظين الكندي اليميني قفزة في الدعم تحت قيادة زعيمه الجديد بيير بويليفر.



وذكرت أباكوس داتا الأسبوع الماضي إن استطلاعا وطنيا أجري مؤخرا أظهر أن التصورات العامة عن بويليفر تتحسن، في حين حصل المحافظون على دعم بنسبة 40 في المائة بين الناخبين مقارنة بـ 26 في المائة لليبراليين.

وأوضحت الشركة أن هذا هو أكبر تقدم لحزب المحافظين على الليبراليين منذ انتخابات عام 2015. وأضافت: "المحرك الأساسي، في رأينا، هو الانطباع السلبي لدى الناس عن الحكومة الليبرالية ورئيس الوزراء ترودو".