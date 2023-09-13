

وقال كليمينكو عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لما ذكرته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "موقف المملكة المتحدة واضح وثابت، من دعم أوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا كما ناقشنا العديد من القضايا المهمة وعلى وجه الخصوص، قمنا بتوثيق جرائم الحرب".



كما شكر كليمينكو على التدريب الجيد للمحققين الأوكرانيين الذين خضعوا لتدريب متخصص في المملكة المتحدة.



وقال وزير الداخلية البريطاني "كان من المهم أن نقول إننا نمضي قدمًا ونفكر بالفعل في الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوكرانيا بعد الفوز، لقد تمكنا من الاتفاق على تبادل الخبرات، بما في ذلك في مسائل مكافحة الاحتيال والعنف المنزلي وجرائم الشوارع".



ووفقا له، ناقش الطرفان أهمية تعزيز الحدود الأوكرانية، لافتا إلي أنه"وفي المستقبل القريب، تتوقع أوكرانيا أن تتلقى معدات خاصة من زملائها البريطانيين لتحسين المعدات التقنية لحدود الدولة".

وأضاف"هناك موضوع منفصل وهو إعادة تأهيل جنودنا، إعادة التأهيل الطبي والنفسي، المملكة المتحدة لديها الخبرة اللازمة التي ستكون مفيدة لنا بالتأكيد".

واختتم وزير الداخلية الأوكراني بشكره لنظيرته البريطانية برافرمان وحكومة المملكة المتحدة على دعمهم المنهجي والمستمر، قائلا "لقد شعرت أوكرانيا بالدعم الموثوق به من شركائنا منذ اليوم الأول للحرب الشاملة".