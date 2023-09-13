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زعيم كوريا الشمالية يدعو بوتين لزيارة بلاده

9/13/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Youm7)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس (بالتوقيت المحلي)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج خلال اجتماعهما في روسيا، الأربعاء، مشيرة إلى أن بوتين قبل الدعوة.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من "المثير للقلق" أن تتحدث روسيا عن التعاون مع كوريا الشمالية في برامج من المحتمل أن تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


ورداً على سؤال عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "عندما ترون ما يبدو أنه تعاوناً متزايداً وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية، ومن المحتمل أن يشكل انتهاكاً لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".





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