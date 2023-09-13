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كندا تتولى رئاسة منتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة التعاون في أوروبا

9/13/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Youm7) تولت كندا رئاسة منتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى ديسمبر المقبل.



وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الدفاع الوطني الكندي، بيل بلير اليوم على الأهمية التي توليها كندا لدور منتدى التعاون الأمني ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، موضحا أنه للحوار حول الأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أهمية كبرى.



وأضاف الوزير انه باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتشرف كندا بأن تصبح رئيسًا لمنتدى التعاون الأمني لأول مرة منذ 17 عامًا ، مشددا على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى التعاون الأمني تلعبان دوراً مهماً في دعم السلام والأمن والديمقراطية.



وقال الوزير إن كندا ستظل مدافعًا قويًا عن حقوق الإنسان، وسنواصل، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد خاصة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر.



ولفت الوزير إلى أهمية "الحوارات الأمنية" التي يشارك فيها خبراء دوليون حول القضايا الأمنية التي تواجه منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتغطي الإجراءات المتعلقة بالألغام والقانون الإنساني الدولي والمرأة والسلام والأمن وتأثيرات الحرب على الصحة العقلية وسلامة المعلومات في المجال العسكري.



ومن جانبها .. قالت السفيرة جوسلين كينير، الممثلة الدائمة لكندا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "تدعم كندا بقوة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتتطلع بصفتها رئيسة منتدى الأمن والتعاون في أوروبا إلى التعاون مع الدول الأعضاء في القضايا الأمنية عبر منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، موضحة إن إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المنتدى تظل معالجة آثار الحرب الروسية على أوكرانيا.



يشار إلى أن منتدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للتعاون الأمني هو هيئة صنع القرار السياسي العسكري التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي يهدف إلى تعزيز معايير الانفتاح والشفافية بين الدول الأعضاء في المنظمة.



وكانت كندا قد ترأست المنتدى آخر مرة في عام 2006 .







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