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تجهيز لاعبى الأهلى الخارجين من حسابات السوبر الأفريقى استعداد للدوري والأبطال

9/13/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع لاعبو الأهلي الذين خروجوا من حسابات كولر في رحلة السعودية لبرنامج تأهيلي في القاهرة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً .
وخرج ما يقرب من 11 لاعباً من رحلة الأهلي في السعودية للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية وهم ، عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد،
ومعتز محمد ورأفت خليل ومحمد فخري ومحمد زعلوك.
ويرغب المدرب السويسري في تجهيز هؤلاء اللاعبين للموسم الجديد الذي سينطلق محلياً يوم 18 سبتمبر الجاري ، وسيستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة المصري أما على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أيضاً فيبدأ مشواره فيها بمواجهة سان جورج الأثوبي في دور الـ32 للبطولة.

ووصل أول أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.




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