سارة سمير تخوض منافسات وزن 76 كجم ببطولة العالم للأثقال بالسعودية
التاريخ
9/13/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) تخوض اليوم الخميس ، سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 77 كجم فى بطولة العالم المقامة فى المملكة العربية السعودية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .
كما يخوض أيضا اليوم اللاعب ياسر أسامة منافسات وزن +102 أيضا فى تمام السابعة مساء .
ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة
بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى ، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميداليات برونزية.
وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102
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