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عمر سافيولا يواصل برنامجه العلاجى فى المقاولون بعد الإصابة

9/13/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل عمر فتحى سافيولا لاعب المقاولون العرب برنامجه العلاجي، بعد اجراء جراحة ناجحة بعد الإصابة التى تعرض لها فى ذراعه خلال تدريبات الفريق والتى سيغيب على إثرها مدة 45 يوما.

وغاب سافيولا أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة شوقى غريب الموسم الماضى عن معسكر المقاولون الحالى فى العين السخنة، بعد الإصابة التى تعرض لها واجراءه عملية جراحية ناجحة والتى ستؤدى إلى غيابه قرابة الشهر ونصف عن تدريبات ذئاب الجبل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، علي نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها قبل أيام في آخر تجارب الفريق على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من
الدوري
على مدار أربعة أيام في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك لتفادي تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.
أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.
ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.

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