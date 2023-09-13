عمر سافيولا يواصل برنامجه العلاجى فى المقاولون بعد الإصابة

وغاب سافيولا أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة شوقى غريب الموسم الماضى عن معسكر المقاولون الحالى فى العين السخنة، بعد الإصابة التى تعرض لها واجراءه عملية جراحية ناجحة والتى ستؤدى إلى غيابه قرابة الشهر ونصف عن تدريبات ذئاب الجبل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، علي نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها قبل أيام في آخر تجارب الفريق على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.