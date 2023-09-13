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اليوم عمومية الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة بتونس

9/13/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد اليوم الخميس ، الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة
فى تونس على هامش منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى.
ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، والذى يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخبى الطاولة رجال وسيدات فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.
ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام.
من ناحية أخرى، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من
20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.



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